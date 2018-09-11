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Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2018 08:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.

Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor

Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout'ları Makedon Milli Takımı formasıyla Ermenistan karşısında döktüren Eljif Elmas'ı yakından takip etti. Bu kulüpler arasında Manchester City ve Benfica da var. İki kulübün temsilcileri, genç orta sahanın gelişimini yakından izliyor, sezon sonunda da Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Anahtar Kelimeler:
Eljif Elmas Spor Toto Süper Lig İngiltere Premier Lig Benfica Manchester City

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