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  4. Pep Guardiola kafayı Galatasaray'ın yıldızına taktı! Yakın çevresine haber yolladı! "Onu çok istiyoruz"

Pep Guardiola kafayı Galatasaray'ın yıldızına taktı! Yakın çevresine haber yolladı! "Onu çok istiyoruz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2025 16:26
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gabriel Sara'ya sürpriz bir takımın talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda özellikle ligin ilk yarısında gösterdiği performansla harikalar yaratan Brezilyalı oyuncu için İngiliz devi Manchester City'nin devrede olduğu yazıldı.

Pep Guardiola kafayı Galatasaray'ın yıldızına taktı! Yakın çevresine haber yolladı! "Onu çok istiyoruz"
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: İngiltere Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Manchester City, önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırmaya yavaş yavaş başladı. Pep Guardiola önderliğindeki City için Gabriel Sara iddiası ortaya atıldı.

GABRIEL SARA'NIN YAKIN ÇEVRESİYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

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İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester City'nin Gabriel Sara için yakın çevresiyle iletişime geçtiği ve ilgilerini duyurdukları ifade edildi. Pep Guardiola'nın hücum rotasyonunun güçlendirmek için Gabriel Sara'nın transferini istediği belirtildi.

BONSERVİSİ 22 MİLYON EURO

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Galatasaray'a 18 milyon Euro karşılığında Norwich'ten transfer olan Sara'nın şu an mevcut bonservis bedeli 22 milyon Euro civarında yer alıyor.

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