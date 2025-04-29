Pep Guardiola kafayı Galatasaray'ın yıldızına taktı! Yakın çevresine haber yolladı! "Onu çok istiyoruz"

Son dakika Galatasaray haberleri: İngiltere Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Manchester City, önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırmaya yavaş yavaş başladı. Pep Guardiola önderliğindeki City için Gabriel Sara iddiası ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester City'nin Gabriel Sara için yakın çevresiyle iletişime geçtiği ve ilgilerini duyurdukları ifade edildi. Pep Guardiola'nın hücum rotasyonunun güçlendirmek için Gabriel Sara'nın transferini istediği belirtildi.
Galatasaray'a 18 milyon Euro karşılığında Norwich'ten transfer olan Sara'nın şu an mevcut bonservis bedeli 22 milyon Euro civarında yer alıyor.
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