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Pep Guardiola: 'Kariyerimi Barcelona'da bitirmek istiyorum'

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerini başladığı yer olan La Masia'da bitirmek istediğini söyledi. İspanyol TV kanalı Movistar+'ya konuşan Pep Guardiola, "Hedefim, kariyerimi başladığım yerde bitirmek. Son adımımı, Barcelona'nın altyapısı La Masia'ya atacağım." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola: 'Kariyerimi Barcelona'da bitirmek istiyorum'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, milli takım çalıştırmak istediğini söyledi.

İspanya'da televizyon programına çıkan Guardiola, teknik direktörlük kariyerine başladığından bu yana milli takım çalıştırmak istediğini belirterek, "Böyle bir fırsat gelirse, milli takım teknik direktörü olabilirim ve bundan zevk alırım." dedi.

Guardiola, teklif aldığı iddia edilen Arjantin Milli Takımı'nda görev alıp almayacağına ilişkin soruya ise, "Hayır, kesinlikle orası değil. Ama yeni diller öğrenebileceğim, farklı kültüre sahip bir ülke isterim. Bol bol yolculuk yaparak yeni yerler görmek, ailemin de hoşuna gider." cevabını verdi.

Futbola başladığı yerde teknik direktörlük kariyerini sonlandırmak istediğini de kaydeden 47 yaşındaki Guradiola, "Son durak olarak Barcelona'nın altyapısını çalıştırmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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Manchester City pep guardiola barcelona

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