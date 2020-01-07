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  4. Pep Guardiola: Manchester United'ı asla çalıştırmam!

Pep Guardiola: Manchester United'ı asla çalıştırmam!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'dan Maviler'in ezeli rakibine salvo geldi. Katalan çalıştırıcı, Manchester United'ı asla çalıştırmayacağını açıkladı.

Pep Guardiola: Manchester United'ı asla çalıştırmam!

Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola'dan, ezeli rakip Manchester United için ilginç açıklamalar geldi. Sir Alex Ferguson'un 2013'te emekli olmasından sonra ismi United ile anılan; ancak daha önce Bayern Münih ile anlaşan Pep Guardiola, Carabao Cup yarı final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı. Guardiola, Manchester City'deki durumundan dolayı United'ın teklifi tek olsa bile kabul edemeyeceğini söyledi.

"Başka teklifler gelmeseydi, belki Maldivler'de tatilde olurdum" diyen Guardiola, "Belki Maldivler de olmazdı; çünkü orada golf parkuru yok. Ancak City'deki antrenörlükten sonra Real Madrid'i asla çalıştıramayacağım gibi United'ı da çalıştırmam" diye konuştu.

Katalan teknik adam konuyla ilgili son sözünü "Kesinlikle hayır" ifadeleriyle açıkladı.

Barcelona'nın ardından Manchester United'a gelmesi için Sir Alex Ferguson ile 2012'de New York'ta biraraya gelen Guardiola, İskoç menajerin bir süre devam etme isteği üzerine United'a sıcak bakmamıştı. Ancak bu görüşmenin kısa bir süre sonrasında Ferguson ayrılmasına karşın UNited'dan Guardiola'ya beklenen telefon gitmedi.

United, o sezon son Premier League şampiyonluğunu kazanırken; gerideki sezonlarda zirveden uzak kaldı. Manchester City ile 2 şampiyonluğu bulunan Guardiola ise Bayern Münih ile 3 Almanya Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Efsane Hollandalı Johan Cruyff'un Barcelona'da oyuncusuyken rahle-i tedrisinden geçen 48 yaşındaki teknik adam ise kariyerinde 20 büyük şampiyonluk kazandı.

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İngiltere Premier Lig pep guardiola Manchester United Manchester City

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