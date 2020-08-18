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Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılıyor mu?

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.08.2020 08:03 | Son Güncelleme

Pep Guardiola ile 4 sezondur umduğu Şampiyonlar Ligi başarısını elde edemeyen Manchester City, değişimi düşünüyor.

Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılıyor mu?

Premier Lig'de şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran, Şampiyonlar Ligi'nde ise Lyon'a kaybederek çeyrek finalde havlu atan Manchester City'de Pep Guardiola'nın koltuğu sallanıyor.

The Sun'da yer alan habere göre; Premier Lig şampiyonluk hedefini aralık ayında kaybeden ve Şampiyonlar Ligi'ne de çeyrek finalde sürpriz bir şekilde çeyrek finalde Lyon'a elerek veda eden Manchester City, Pep Guardiola'nın geleceği konusunda ilk kez kararsızlık yaşıyor. İngiliz devinin idarecileri, 3 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden takım için bir değişimin gerekip gerekmediği konusunda tartışmaya başladı.

Manchester City'nin Pep Guardiola yerine düşündüğü isimse Southampton ve Tottenham ile başarılı performanlar sergileyen Arjantinli menajer Mauricio Pochettino...

Pochettino, Tottenham'dan sezon ortasında ayrıldıktan sonra birçok takımın gündemine gelmiş ancak hiçbir takımla anlaşamamıştı.

2016'dan bu yana Manchester City'nin başında olan Pep Guardiola, Manchester City'e 103 oyuncu satın aldı ve toplam 781 milyon euro para harcadı. İspanyol menajer, Manchester City'deki 4 sezonunda 2 Premier Lig, 1 Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield kazandı.

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