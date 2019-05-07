Pep Guardiola Premier Lig'de ayın teknik direktörü oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, nisan ayında aralarında Tottenham Hotspur ve Manchester United maçlarının da yer aldığı 5 mücadeleden galibiyetle ayrılan Manchester City'nin 48 yaşındaki İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, ayın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.
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Guardiola, son üç ayda ikinci kez, toplamda ise yedinci kez bu ödülü kazanma başarısını gösterdi.
Nisan ayında Guardiola'nın yanı sıra Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Fulham Teknik Direktörü Scott Parker ve Wolverhampton Wanderers Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ödüle aday gösterilmişti.
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