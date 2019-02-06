SPOR

Pep Guardiola: Şampiyonluk yolunda daha sürprizler olacak

İSPANYA HABERLERİ  | 06.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de 13 hafta daha kaldığını ve liderin 14 puan gerisinde Manchester United'ın dahil 5 takımın da şampiyon olabileceğini söyledi.

Pep Guardiola: Şampiyonluk yolunda daha sürprizler olacak

Premier Lig'de lider Liverpool'un 3 puan gerisinde bulunan Manchester City'de menajer Pep Guardiola, şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GUARDİOLA'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Ligde 13 hafta daha var. 9-10 puan geride olmanız hiç önemli değil. Tottenham'ın yarışta olduğunu düşünüyorum. Manchester United bu performansını sürdürürse yarışa katılabilir. Chelsea de üst üste maçlar kazanabilir ve şampiyonluk yarışına ortak olabilir"

3-4 GÜN ÖNCE ŞAMPİYON...

"3-4 gün önce şampiyon Liverpool'du, şimdi de biz önde gösteriliyor olabiliriz. Şampiyonluk yolunda daha sürprizler olacak, her maçı kazanmak çok zor"

SAKİN OLMALIYIZ

"Sakin olmaya çalışıyoruz. Bu yarışta çok şey değişebebilir. Sakin kalmalıyız. Hiçbir iddiası olmayan takımlar her zaman problem yaratır." (SPORX)

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Manchester City pep guardiola Manchester United İngiltere Premier Lig

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