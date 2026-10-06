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Erzurumspor FK’ya Ulusal Lisans verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirmeler sonucunda Erzurumspor FK’ya Ulusal Lisans verdi.

Erzurumspor FK’ya Ulusal Lisans verildi
Emre Şen

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig’de mücadele eden kulüplerin başvurularını Sportif, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler üzerinden inceledi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile birlikte toplam 5 kulübe Ulusal Lisans verildi. Trendyol 1. Lig’den 3, Nesine 2. Lig’den ise 10 kulüp Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

2026-2027 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11’i UEFA, 44’ü ise Ulusal Lisans aldı.

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erzurumspor
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