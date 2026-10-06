Erzurumspor FK’ya Ulusal Lisans verildi

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig’de mücadele eden kulüplerin başvurularını Sportif, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler üzerinden inceledi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile birlikte toplam 5 kulübe Ulusal Lisans verildi. Trendyol 1. Lig’den 3, Nesine 2. Lig’den ise 10 kulüp Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

2026-2027 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11’i UEFA, 44’ü ise Ulusal Lisans aldı.