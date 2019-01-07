Pepe Arsenal'i reddederek Monaco ile sözleşme imzalayacak

35 yaşındaki Portekizli stoper Pepe, bu sezon Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Beşiktaş'la ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla anılan Pepe'nin son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'yla el sıkıştığı belirtilmişti.

L’Equipe'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden özellikle de savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Arsenal'in Pepe'ye teklif götürdüğü, ancak Portekizli futbolcunun bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Pepe'nin anlaştığı Monaco'nun teknik direktörü ise bir Arsenal efsanesi olan Thierry Henry.

