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Pepe ligdeki forvet oyuncularını solladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Pepe, stoper mevkinde oynamasına rağmen geride kalan 6 haftada attığı 3 golle Süper Lig'de top koşturan birçok forvetten daha fazla rakip ağları havalandırmış oldu.

Pepe ligdeki forvet oyuncularını solladı

Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe, savunmada görev olmasına rağmen özellikle son maçlarda takımına hem defansta hem de hücumda büyük destek veriyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunun geride kalan 6 haftasında fileleri 3 kez havalandırdı. Pepe, bu performansıyla ligde boy gösteren çoğu forvet oyuncusundan daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

Pepe’nin daha fazla gol attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle:

"Emmanuel Adebayor: 5 maçta 2 gol, Andre Ayew: 6 maçta 2 gol, Islam Slimani: 5 maçta 1 gol, Papiss Cisse: 3 maçta 2 gol, Burak Yılmaz: 2 maçta 1 gol, Robinho: 6 maçta henüz golü yok."

Forvetler 2, Pepe 3 gol attı

Pepe, ligin yanı sıra siyah-beyazlı takımda forvet bölgesinde görev alan arkadaşlarını da geride bıraktı. 23 yaşındaki Kanadalı Cyle Larin, bu sezon çıktığı 4 maçta henüz gol sevinci yaşamadı. Vagner Love da geride kalan 6 haftada sadece 1 müsabakada görev aldı ancak golle tanışamadı. Beşiktaş'ın bir diğer hücumcusu Mustafa Pektemek ise henüz forma şansı bulamadı.
Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo ise 4 maçta 2 gol atmıştı.

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