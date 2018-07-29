Pepe'nin Beşiktaş'tan ayrılıp Wolverhampton'a gitmek istediği iddia edildi!

Beşiktaş bir stoperi ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre; yeni sezonda İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek Wolverhampton’ın kadrosuna katmak istediği Pepe, teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardı.

35 yaşındaki futbolcunun talebini olumlu karşılayan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. Kulüplerin kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Portekizli oyuncunun Wolverhampton’a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA

Beşiktaş, Pepe'nin takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberleri resmi sitesinden yalanladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbolcumuz Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)’nın İngiltere’den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde NTV ve ntvspor.net’te Övünç Özdem imzasıyla yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

Ne oyuncumuz Pepe’nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK



