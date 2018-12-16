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Pepe ayrılmadan önce öyle bir şey yaptı ki...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.12.2018 12:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden Portekizli yıldız Pepe için İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı. Kulüpten ayrılan Pepe'nin, gitmeden tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği ifade edildi.

Pepe ayrılmadan önce öyle bir şey yaptı ki...

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Pepe hakkında transfer dedikoduları çıkmıştı. Yıllık 4 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan tecrübeli savunmacı, son dönemde ödeme alamadığı için yönetimle görüştü ve ekonomik durumlar nedeniyle sözleşmesini fesh etti.

İspanyol basını ise bu ayrılıkla ilgili farklı bir iddia ortaya attı. Beşiktaş'ın ekonomik anlamda kötü günler geçirdiğini belirten Marca gazetesi, Pepe'nin tesislerden ayrılmadan önce aşçıların ve tesis personellerinin maaşlarını ödediğini ifade etti.

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