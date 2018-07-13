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Pepe ve Quaresma, Avrupa Ligi ön eleme maçında forma giyemeyebilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta gösterdiği başarılı performansın ardından Portekiz Milli Takımı’yla 2018 Dünya Kupası’na giden Pepe ve Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında forma giyemeyebilir.

Pepe ve Quaresma, Avrupa Ligi ön eleme maçında forma giyemeyebilir

Kupadan elendikten sonra tatile çıkan Quaresma ve Pepe, izinlerinin devam etmesi sebebiyle B36 Torshavn ile Titograd Podgorica eşleşmesinin galibi ile 26 Temmuz’da gerçekleştirilecek ön eleme karşılaşmasında Siyah-Beyazlı takımı yalnız bırakabilir.

VIDA KESİN GİBİ
Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile final oynamaya hak kazanan Kartal’ın başarılı stoperi Domagoj Vida da tıpkı Pepe ve Quaresma gibi turnuvanın ardından izinli olacak.

Ancak 29 yaşındaki futbolcunun, Portekizli 2 yıldıza göre Avrupa Ligi ön eleme maçlarına yetişmeme ihtimali daha yüksek. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş pepe ricardo quaresma

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