Pepe’ye eski takımı Porto’nun talip olduğu iddia edildi

Beşiktaş geçtiğimiz sezonu ligde dördüncü sırada kapattı ama Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısıyla yıldızlarını da teker teker vitrine çıkardı.Kartal önce stoperde iyi işlere imza atan bonservis bedelsiz Beşiktaş’a gelen Tosic’i Çin’e sattı. Ardından Mitrovic geçen sezon Club Brugge’de iyi işler yapınca Belçika takımı tarafından transfer edildi.

BeğenilmeyenPedro Franco, America Cali’ye gitti.Ocak’taki ara transferde Kartal’ın yine bedavaya aldığı Hırvat stoper Vida, Dünya Kupası’nda yıldızını iyice parlatınca Avrupa’nın devlerini peşinden koşturmaya başladı. Bu oyuncuya her an gidecek gözüyle bakıldığından Beşiktaş stoperde sadece Pepe’ye kaldı. Bu oyuncunun yanına partner aranırken Portekiz basınından ilginç bir iddia geldi.

Record gazetesi, tecrübeli stopere ülkesinin en büyük takımlarından Porto’nun talip olduğunu yazdı. Haberde geçen sezon Portekiz’de şampiyonluğa ulaşan Ejderhalar’ın eski oyuncusunu yeniden kadroya katmak için girişimlere başladığı belirtildi. 35 yaşındaki Pepe’ye daha önce Çin’den teklif gelmiş ancak reddetmişti. Pepe’nin Porto teklifine nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

(STAR)





