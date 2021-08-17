Pereira'dan Altay'a özel tebrik

Altay Bayındır, Fenerbahçe 'nin kalesinde alkışlık performanslar sergilemeye devam ediyor. 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon yaptığı kurtarışlarla takımının son haftaya kadar şampiyonluk yarışında yer almasında büyük pay sahibi olmuştu. Altay yeni sezona da harika başladı.

Genç file bekçisi, Adana Demirspor karşısında tam 7 kurtarış yaparak galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Milli kaleci, performansıyla hocası Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı.

53 yaşındaki teknik adamın Altay'ı özel olarak tebrik ederek, "Motivasyonunu hiç kaybetmedin ve herkese güven verdin. Bu sezon şampiyonluk yolunda en önemli kozlarımızdan biri olacağına inancım tam" dediği öğrenildi.

