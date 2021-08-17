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Pereira'dan Altay'a özel tebrik

17.08.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor maçının ardından Altay Bayındır'ı özel olarak tebrik etti.

Pereira'dan Altay'a özel tebrik

Altay Bayındır, Fenerbahçe 'nin kalesinde alkışlık performanslar sergilemeye devam ediyor. 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon yaptığı kurtarışlarla takımının son haftaya kadar şampiyonluk yarışında yer almasında büyük pay sahibi olmuştu. Altay yeni sezona da harika başladı.

Genç file bekçisi, Adana Demirspor karşısında tam 7 kurtarış yaparak galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Milli kaleci, performansıyla hocası Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı.

53 yaşındaki teknik adamın Altay'ı özel olarak tebrik ederek, "Motivasyonunu hiç kaybetmedin ve herkese güven verdin. Bu sezon şampiyonluk yolunda en önemli kozlarımızdan biri olacağına inancım tam" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır Vitor Pereira
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