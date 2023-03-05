Performansı sonrası Galatasaray'dan apar topar gönderilmişti! Haris Seferovic İspanyol basınına her şeyi anlattı! "Türkiye'de oynanan futbol..."

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak Sarı-Kırmızılı formayla beklentilerin oldukça altında kalan ve forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu Haris Seferovic, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmasının ardından La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

Burada bulduğu sürelerde skor katkısı yapamayan yıldız futbolcu, hafta sonu Real Valladolid ile oynanan lig maçında takımını öne geçiren gole imzasını attı. Takımı adına ilk golünü atan Haris Seferovic yeni takımı Celta Vigo'da şu ana kadar 4 resmi maça çıkarken, bunların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 152 dakika süre alan 31 yaşındaki tecrübeli golcü, 1 golle skora etki etti.

"GOL VE ASİST İSTİYORUM"

İspanya basınına konuşan ve Celta Vigo'ya daha fazla oynamak istediği için geldiğini söyleyen Haris Seferovic, "Şimdi biraz oynadım ve daha fazla dakika, daha fazla gol ve daha fazla asist istiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL YAVAŞ"

Türkiye ve İspanya'daki futbolu kıyaslayan Haris Seferovic, "Türkiye'de futbol çok yavaş, burada ise her şey çok hızlı. La Liga'daki tempoya ayak uydurmak çok zor." şeklinde konuştu.

