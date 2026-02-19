SPOR

Performansıyla Ancelotti'yi büyüledi! Gabriel Sara'ya müjde...

Gabriel Sara, Juventus karşısındaki etkileyici performansıyla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini topladı. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin de radarına giren yıldız isim, tecrübeli çalıştırıcıyı da çok etkiledi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray’ın son haftalardaki yükselişinde pay sahibi olan Gabriel Sara, performansını Juventus karşısında adeta zirveye taşıdı. Sezonun bir bölümünde yedek kulübesine çekilmesine rağmen formayı yeniden kaparak istikrarlı bir çıkış yakalayan Brezilyalı oyuncu, kritik gecede sergilediği oyunla futbol kamuoyunun takdirini topladı.

ANCELOTTI'DEN YAKIN TAKİP

Sambacı yıldızın özellikle Juventus karşısındaki enerjisi, oyun zekâsı ve takım içindeki liderliği dikkat çekerken, mücadeleyi tribünden olmasa da ekran başında yakından takip eden önemli bir isim vardı: Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti. Daha önce Juventus’u da çalıştıran tecrübeli teknik adamın, sakatlıklar nedeniyle milli takım kadrosunda değişiklik planladığı biliniyor.

SARA'DAN ÇOK ETKİLENDİ

İtalyan hocanın, eski takımının son durumunu incelerken Gabriel Sara’nın performansından oldukça etkilendiği ve yıldız futbolcuyu Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna dahil etmeyi değerlendirdiği konuşuluyor. Juventus karşısındaki oyunu, Sara için adeta vitrin niteliği taşıdı.

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Carlo Ancelotti son dakika ancelotti galatasaray milli takım Gabriel Sara
