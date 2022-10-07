Pergamon'un kalbi Selinos Antik Kanalı'nda çalışmalar tamamlanıyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Bergama ilçesinde, 2 bin 400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi konumundaki Selinos Antik Kanalı Projesi'nde ilk etap gelecek yıl tamamlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bergama Belediyesi iş birliğinde 3 yıl önce başlayan çalışmaların sonunda, Pergamon Antik Kenti'nin merkezi olarak gösterilen Selinos Antik Kanalı, 2 bin 400 yıl sonra ilk günkü gösterişli haline bürünecek.

Kozak Yaylası'ndan doğan Selinos deresi Kazancı, Ulucami, Tabaklar ve Üç Kemer köprülerinden geçtikten sonra Bakırçay Nehri ile buluşuyor.

Kent içinden geçen derenin 1400 metrelik ilk kısmındaki kanal çalışmaları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tarihi Kazancı Köprüsü'nden başlayan çalışmalar Ulucami, Tabaklar ve Üç Kemer köprülerine kadar devam ediyor.

İnşa edilen duvarların tarihi doku ile uyumuna özen gösteriliyor. İnşaat sahasındaki yapılara zarar vermemek amacıyla bazı bölümlerde insan gücünden yararlanılıyor.

Kanal kenarındaki 44 parsel ve evler kamulaştırıldı. 55 binada ise kamulaştırılma işlemleri sürüyor. Dere ıslahı tamamlanınca bölgede rekreasyon işlemleri başlayacak.

Kamulaştırma bedeliyle yaklaşık 250 milyon liraya mal olması beklenen projenin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

Selinos Deresi etrafındaki Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapılar yeniden gün yüzüne çıkartılacak. Böylece yerli ve yabancı turistler, 6 medeniyetin izlerine aynı anda yolculuk yapabilecek.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AA muhabirine, çalışmaların tamamlanmasıyla bir hayalin daha hayata geçirileceğini söyledi.

Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'nin eski Bergama içinden geçen yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki bölümünün tamamının yeniden düzenleneceğini anlatan Koştu, 1400 metrede çalışmaların devam ettiğini daha sonra ise kalan bölümünün yapılacağını dile getirdi.

Çalışmaların basit bir kanal projesi olmadığını vurgulayan Koştu, şöyle konuştu:

"Burada restorasyon var, ıslah var, kentsel dönüşüm var, çevre düzenlemesi ve yeşil alan projesi var. Birçok projeyi içinde barındırıyor. UNESCO Dünya mirası listesindeki Bergama bu projeyi hak ediyor. Üzerindeki tarihi köprülerle, yeşiliyle, restorasyonu yapılan alanlarıyla ve Bergama Belediyesi'nin restore ettiği tarihi binalarla gezip görülesi harika bir bölge olacak. Sadece yurt içinde değil yurt dışından da turisti bölgeye çekiyoruz. Bu projenin tamamlanmasıyla Bergama'ya gelen turist sayısının 5 ya da 10 kat artacağını inanıyorum. Çünkü bölge cazibe merkezi olacak. Şu an üzerinde bir pas ve toz var. Biz bu projeyle o tozu ve pası alacağız inşallah."

Çalışmalar sonunda Selinos Kanalı'nın belli bir seviyeye kadar su tutmaya başlayacağını hatırlatan Koştu, "Yapı itibarıyla Venedik'ten daha değerli eserlerin bulunduğu bir bölgedeyiz. Tarihi yapı, cami, havra ve kilise var. Çalışma bittikten sonra biz buranın bir su projesiyle daha da canlanmasını hedefliyoruz. Tabi o ikinci etapta inşallah." dedi.

DSİ İzmir 21. Şube Müdürü Sedat Yüzügüldü ise tarihi Selinos Antik Kanalı'nda yürütülen çalışmalarla 2400 yıllık tarihi dokunun ortaya çıkarılacağını söyledi.

Halen 1400 metrelik bir güzergahta çalıştıklarını dile getiren Yüzügüldü, "Projenin ilk etabında yüzde 55'lik kısım tamamlandı, önümüzdeki yıl bitirmiş olacağız. Tarihi kanal üzerinde Roma döneminden kalma 4 köprü var. Bu köprülerin bir kısmı ayakta bir kısmının ise ayakları ortaya çıkarıldı." dedi.

Yüzügüldü, tarihi alanlara zarar verilmemesi için 100 işçinin büyük bir titizlikle çalıştığını sözlerine ekledi.

