Perihan Abla, Ruhsar ve dahası... Tuluğ Çizgen'ın bakım evindeki hali gündemde!

Yeşilçam filmlerinin önemli isimlerinden biri de Tuluğ Çizgen'di Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Tuluğ Çizgen bir döneme de Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle damga vurdu.

Ayrılsak da Beraberiz dizisinde ise onu "Mehveş" olarak izledik. Sevilen oyuncu Tuluğ Çizgen şimdi son haliyle gündemde...

Gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden, şimdilerde bakım evinde kalan Tuluğ Çizgen'in son halini bir hayranı paylaştı. Çizgen'i kaldığı bakım evinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen bakım evinde kendi halinde bir hayat yaşıyor. Ancak Tuluğ Çizgen'in son halini görenler usta oyuncunun yaşlılığına dair yorumlarda bulunarak "Hayat geçip gidiyor", "Hepimiz bir gün yaşlanacağız", "Çok dinç ve ışıl ışıl" dedi.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.