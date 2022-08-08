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Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi! "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor..."

08.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın sevilen ismi Perihan Savaş, Türkiye'de üniversiteyi bitiren gençlerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşadığını vurgularken ülkede çok fazla mülteci olduğunu belirterek rahatsızlığını dile getirdi. Arapça yazılardan rahatsız olduğunu açıklayan Savaş, "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor. insanların çok zor şartlar altında birkaç işte birden çalışmaya çalışması hiç hoşuma gitmiyor. İçimizde çok yabancılar olmaya başladı. Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor. Burası Türkiye! " dedi.

Türk sinemasının bPerihan Savaş, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Eşref Kolçak anısına önceki hafta düzenlenen Gemlik Film Festivali’nde açıklamalarda bulundu.

Röportaj veren Perihan Savaş, Türkiye'de üniversiteyi bitiren gençlerin iş bulma konusunda zorluk yaşadığını belirtirek, ülkede çok fazla mültecinin olduğunu vurguladı.

İŞTE PERİHAN SAVAŞ'IN GÜNDEM OLAN O AÇIKLAMALARI...

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"BU ARALAR TÜRKİYE HOŞUMA GİTMİYOR"

"Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor. Çok, çok rahatsız. Bir kere ekonomik zorluklar, pahalılık, insanların geçinememesi, insanların çok zor şartlar altında birkaç işte birden çalışmaya çalışması... O da mümkün olmuyor. Gençlerin durumları, üniversiteyi bitiren gençler iş bulamıyorlar. Hepsi sokaktalar, hepsi bir iş arıyor.
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"BURASI TÜRKİYE, BİZ TÜRK'ÜZ!"

Yani bunlar tabii ki hiç hoşuma gitmiyor. Çok yabancılaşmaya başladık artık. İçimizde çok yabancılar olmaya başladı. Bu Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor. Burası Türkiye biz Türk’üz. Bunlar hoşuma gitmiyor yani gitmeyen bir sürü şey var."


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Perihan Savaş
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