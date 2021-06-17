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Periler, EuroBasket'e kötü başladı

17.06.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Potanın Perileri, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda ilk mücadelesinde Slovenya'ya kaybetti.

Periler, EuroBasket'e kötü başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi.

Maçın başında savunma ribauntlarında başarılı olan A Milli Takım, hızlı hücumlarda rakibinin sayılarına engel olamayınca 7. dakikada 9 sayı (17-8) geriye düştü. İyi savunma yapan milliler, Melis'in basketiyle 1. periyot sonunda farkı 19-16 ile 3 sayıya indirmeyi başardı.

Boyalı alanda etkili olamayan milli takım karşısında Slovenya, 18. dakikada farkı 13 sayıya (34-21) çıkardı. Hollingsworth ile oyundan kopmamaya çalışan Türkiye, soyunma odasına 36-27 geride gitti.

İkinci yarıda boyalı alanı daha etkili kullanan ama dış atışlarda düşük yüzdede kalan milli takım, Oblak'ın basketlerine engel olamayınca 3. periyodu 53-42 geride geçti.

Son periyotta oyundan tamamen kopan A Milli Takım, rakibine 72-47 mağlup oldu.

Milli Takım, gruptaki ikinci maçında cuma günü TSİ 13.00'te Bosna Hersek ile karşılaşacak.

Salon: Rhenus
Hakemler: Maj Kazuko Forsber (Danimarka), Andrei Sharapa (Belarus), Marek Kukelcik (Slovakya)
Slovenya: Evans 8, Friskovec 12, Lisec 17, Oblak 14, Prezelj 6, Baric 6, Jakovina 3, Kroselj 4, Senicar, Trebec 2, Debeljak, Gorsic
Türkiye: Pelin Derya Bilgiç 7, Olcay Çakır Turgut 8, Tuğçe Canıtez 5, Hollingsworth 16, Meltem Yıldızhan 2, Melis Gülcan 2, Şerife Alperi Onar, Bahar Çağlar Ökten 5, Gökşen Fitik, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Uzun

  1. Periyot: 19-16
    Devre: 36-27
  2. Periyot: 53-42

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