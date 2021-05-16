Perinçek: "Türkiye Hükümeti, bugün ABD-İsrail saldırganlığını durdurmada kilit konumdadır"

Batı Asya ülkelerinin ve müttefiklerinin, İsrail'in üç cephedeki saldırganlığını, "üç ayaklı plan"la bozabileceğini vurgulayan Perinçek, şöyle devam etti:

Filistin'in, yalnız Müslüman dünyasının ve Arap halklarının değil, insanlığın ön cephesi olduğunu kaydeden Perinçek, ABD destekli İsrail saldırısının hedeflerini saptamanın, doğru strateji kurmak ve doğru siyasetler üretmek için gerekli olduğuna dikkati çekti.

İsrail saldırganlığının, kınamalarla, lanetlemelerle, dualarla, yakarışlarla ve uluslararası topluma çağrılarla durdurulamayacağını belirten Perinçek, Vatan Partisinin, hükümete ABD destekli İsrail saldırganlığını durdurmak için etkin bir plan önerdiğini ifade etti.

Türkiye Hükümeti, bugün ABD-İsrail saldırganlığını durdurmada kilit konumdadır. Türkiye Hükümeti, Batı Asya'da ABD-İsrail saldırganlığını durduracak ve stratejik düzlemde barış ve güvenliği sağlayacak kuvveti yaratmada ve sonuca ulaşmada etkin rol oynayacak konumdadır."

Hükümetin, "üç ayaklı plan"ın uygulanması amacıyla Batı Asya devletlerini konferansa çağırabileceğini dile getiren Perinçek, hükümete, "ABD-İsrail merkezli tehdidi, her üç cephede etkisiz kılmak için Batı Asya ülkelerini bir konferansta toplamasını ve üç ayaklı planı, etkin bir tarzda uygulamak için harekete geçmesini" önerdiklerini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Konferans, ABD ve İsrail'e karşı kınamalarla yetinmemeli, saldırganlığı durduracak ve her üç cephede kesin sonuç sağlayacak, siyasal, ekonomik ve askeri iş birliğine ilişkin eylem planını karara bağlamalıdır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, toplanacak konferansa somut bir eylem planı götürmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

