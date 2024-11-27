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Pernod Ricard Türkiye'den erken yeni yıl kutlaması: Geceye Megastar Tarkan damga vurdu

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 19:44
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Pernod Ricard Türkiye, 2025’e unutulmaz bir başlangıç yapmak için İstanbul’daki Rixos Tersane’de görkemli bir yeni yıl kutlaması düzenledi. Etkinlikte Megastar Tarkan dinleyicilerini büyülerken, Brothers grubu sahneye sürprizlerle damga vurdu. Pernod Ricard CEO’ları Türkiye’nin markaları için önemine değinerek geceyi kutlamanın mutluluğunu paylaştı.

Pernod Ricard Türkiye'den erken yeni yıl kutlaması: Geceye Megastar Tarkan damga vurdu

Fransa merkezli Pernod Ricard, yeni yılı kutlamak için 2025’e unutulmaz bir başlangıç yaptı. İstanbul’un büyüleyici atmosferinde tarihi yarımadada bulunan Rixos Tersane’de gerçekleşen gece iş ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

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Etkinlikte Megastar Tarkan’ın sahne performansı büyük beğeni toplarken, Brothers’ın sahnedeki sürprizleri ve mekandaki interaktif alanlar katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

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Chivas Brothers CEO’su Jean-Etienne Gourgues gecede yaptığı konuşmada “Türkiye bizim için çok özel ve önemli bir ülke. Burada olmaktan ve bu kadar yetenekli insanlarla çalışmaktan dolayı inanılmaz mutluyum.” diyerek Türkiye’nin markalarına olan katkısını vurguladı.

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Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Selçuk Tümay ise şunları söyledi:
''Bizim için çok heyecanlı bir akşamda yine birlikteyiz. 20 yılı aşkın süredir içinde olduğum bu keyifli yolculukta, çabalarımızın karşılığını almak ve bunu sizlerle paylaşmak benim için büyük gurur, büyük mutluluk. Ürünlerimiz ile elde ettiğimiz başarı sayesinde Amerika, Hindistan, Çin gibi büyük pazarları geride bıraktık. Bu akşam, hem yeni ürünümüzü sizlerle buluşturmak hem de yeni yıl kutlamalarına başlangıç yapmak istedik. Şirketimizin bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza, global ve yerel ekiplerimize, bu geceyi organize eden tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, 2025’in hepimize mutluluk getirmesini diliyorum.''

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Pek çok ünlü ismin katıldığı gece katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, gerçekleştirilen organizasyon markanın global başarılarının bir yansıması oldu.

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Tarkan
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