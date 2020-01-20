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  4. Perşembe Belediyesi şehri adım adım temizliyor

Perşembe Belediyesi şehri adım adım temizliyor

ORDU HABERLERİ  | 20.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Ordu’nun Perşembe ilçesinde daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için Perşembe Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.Perşembe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra cadde ve sokaklarda kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için Perşembe Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.
Perşembe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra cadde ve sokaklarda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sıkı çalışmalarıyla göz dolduran ekipler cadde ve sokakları süpürüyor, pazar yerlerini temizliyor, parkların bakımına özen gösteriyor.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, “Özellikle ekiplerimiz öğrencilerimizin karne tatilinde olması nedeni ile okul çevreleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşların dış temizliği, halkın yoğun olarak kullandığı pazar yeri ve caddeleri temizliyor. Bunun haricinde, ara sokaklar ve caddelerde ekiplerimiz tarafından titiz bir çalışma ile temizleniyor. Her şey daha temiz bir Perşembe” dedi.

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