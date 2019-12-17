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Peş peşe gelen ölüm haberleriyle yıkıldı! Annesinin ölüm haberini taziye çadırında aldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Antalya Manavgat'ta meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından arka arkaya acı haberler geldi. Kaza esnasında araçta olmayan Musa Elmas, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan önce babasının, sonra eşinin, ardından 14 yaşındaki çocuğunun ve son olarak da annesinin ölüm haberini aldı. Musa Elmas, eşi, çocuğu ve babasını aynı anda toprağa verdikten hemen sonra hastaneden gelen annesinin ölüm haberiyle yıkıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hem ilçeyi hem kazazedelerin yakınlarını yasa boğan kaza önceki gece saat 21.45 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi.Talat Elmas'ın kullandığı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton bloğuna çarptı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin yakın bir akrabalarına akşam ziyaretine gittiği, kayınpeder Talat Elmas'ın aynı binada oturan gelini ve iki torununu da giderken yanında götürdüğü, baba Musa Elmas'ın ise işte olduğu için henüz eve gelmediği ve araçta olmadığı öğrenildi.

BABASI KURTARILAMADI

Kazadan sonra ilk ölüm haberi aynı gece Manavgat Devlet Hastanesinden geldi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden Antalya'ya nakledilmek üzereyken kalbi duran ve ambulanstan indirilip kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Talat Elmas kurtarılamadı. Talat Elmas'ın ölüm haberini alan oğlu Musa Elmas, aynı araçta bulunan annesi, eşi ve çocuğundan gelecek iyi bir haber beklemeye başladı.

PEŞ PEŞE ÖLÜM HABERLERİ!

Ancak Elmas'ın beklediği haber acısını iki kat artırdı. Eşi Aysel Elmas da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Bir acısını dindirmeden diğeriyle yıkılan Musa Elmas'ın yıkan haber ise bu sabah saatlerinde verildi. Yine hastanede tedavi altında bulunan ve dedesiyle aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki oğlu Talat Elmas da hayatını kaybetti. Arka arkaya gelen acı haberlerle ayakta durmakta güçlük çeken Musa Elmas, bugün ikindi namazını müteakip babası Talat, eşi Aysel ve oğlu Talat Elmas'ı aynı anda yan yana kazılan mezarlarda toprağa verdi. Mezarlıkta yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Musa Elmas, ailesinin mezarına su dökerken dayanamayıp suyu bıraktı ve mezarın başından ayrıldı. Musa Elmas, dördüncü acı haberi de yakınlarını toprağa verdikten sonra geldiği evinin önünde bulunan taziye çadırında aldı. Aynı kazada ağır yaralanan annesi Emine Elmas'ın da Antalya'da tedavi altında bulunduğu özel bir hastanede hayatını kaybettiği haberi kendisine ulaştırıldı. Aynı gün içinde olay yerine gelip yaralıların hastaneye götürüldüğünü öğrenen ve bir umutla hastanelere akın eden yakınları 17 saat içinde dört ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Anne Emine Elmas'ın da yarın ölen eşi, gelini ve torununun yanına defnedileceği bildirildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve hayatta kalan ailenin küçük kızı Büşra Elmas'ın ise tedavisinin sürdüğü ve durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
off offf Allah kimseye vermesin böyle acı.. Allah rahmet eylesin sanada sabırlar versin kardeşim
bu üzgünlüğün tarifi anlatılamaz. ALLAH Mekanlarını Cennet Eyleyip, En Çok Bu Arkadaşa ve Yakınlarına Sabır Versin ????
Yarabbim sen sen sabır ver bu nasıl bir acı gözlerim doldu..Allah rahmet etsin mekanları cennet olsun inşallah...
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