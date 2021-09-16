pet11'den "Barınaktan Köpek Sahiplenme" projesi

İSTANBUL (AA) - Alışveriş platformu n11'in hayvanlar için tüm hizmet, ürün ve servisleri tek çatı altında topladığı markası pet11, yeni projesiyle "sahipsiz her köpeğin bir ailesi olsun" çağrısı yapıyor.

n11'den yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sektöründe hayvan haklarını gözeten bir yaklaşımla alışverişten çok daha fazlasını sunmak için çalışan pet11, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile "Barınaktan Köpek Sahiplenme" hareketini başlattı. Sevgiye ve bakıma en çok ihtiyacı olan barınaktaki köpekler için hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 30 köpeğin sahiplenilmesine pet11 platformu üzerinden aracılık edilecek.

Yeni dostunu platform üzerinden sahiplenen kullanıcılar, Zürih Sigorta'dan 1 yıllık hayvan sigortası sahibi oluyor ve 1 yıl boyunca mamalarını Kito'dan yüzde 30 indirimli alabiliyor. Ayrıca, barınaktaki hayvanlar hakkında bilgi edinmek isteyenler, proje sayfası üzerinden fotoğraflara tıklayarak bilgi sahibi olabiliyor.

Köpek sahiplenmek isteyen kullanıcılar, ikinci adımda başvuru formunu dolduruyor. Formu onaylananlar ise yeni dostuyla tanışmak ve onu eve götürmek için Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne gidiyor. Proje sayfasına https://www.n11.com/kampanyalar/evcil-hayvan-sahiplendirme linki üzerinden ulaşılabiliyor.

Hayvanların ve hayvan sahiplerinin her türlü ihtiyacına cevap vermek için tüm hizmet, ürün ve servislerini çatısı altından toplayan pet11; barınak ve STK destekleri, teknolojik iş birlikleri, özel etkinlikler, bağış kampanyaları ve sahiplendirme projeleriyle e-ticaret sektöründe öncü olarak hayvan dostu çalışmalara imza atıyor.

Şimdiye kadar Yedikule, Göktürk, Adalar Belediyesi, Ataşehir, Türkiye Hayvanları Koruma Pako Barınağı gibi birçok barınakla iş birliği yapan ve ekosistemindeki müşterinin de destekleriyle bağış kampanyaları düzenleyen Pet11, bu zamana kadar 10 tondan fazla mama bağışında bulundu.

- pet11com'dan bilgilendirici yayınlar

Evcil hayvanlarla ilgili bilgilendirici ve eğlenceli içeriklere ulaşılabilen @pet11com Instagram hesabı üzerinden düzenli olarak canlı sohbetler gerçekleştiriliyor. Temmuz 2021'den bu yana yapılan yayınlarda, veteriner hekim ve alanında uzman isimlerle evcil hayvanlar hakkında sıkça sorulan sorular, olası doğal afet anlarında hayvan dostların nasıl korunacağına dair bilgiler ve günlük hayatımızda fayda sağlayacak hayvan yasaları konuşuldu. n11.com YouTube kanalında başlatılan "pet11 ile Can Dostlarımız" video serisinde ise evcil hayvanlarla ilgili merak edilen sorulara cevap veriliyor. Yayınlar, sürpriz konu ve konuklarla ilgiyle izlenmeye devam edecek.

n11.com/kampanyalar/pet-shop sayfasında yer alan yeni "kaydet" özelliğiyle sahip olunan evcil hayvanın özellikleri pet11 sayfasına kaydedilebiliyor ve can dostların ihtiyacına göre belirlenen alışveriş önerileriyle seçim yapılabiliyor. Böylece kullanıcılar evcil hayvanına özel ürünleri kolaylıkla bulabiliyor. Farklı kategorilerden 48 farklı markanın ürünlerinin yer aldığı pet11'de, köpek gezdirme, evcil hayvan kuaförleri gibi birçok hizmet tek bir çatı altında toplanıyor. Ayrıca, web sitesi üzerinden dönemsel olarak düzenlenen özel kampanyalarla hayvan dernekleri ve barınaklara bağışta bulunuluyor.

