Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti

2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan ve bir çocuk annesi olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, mart ayında tek celsede boşandı. Ayrılıktan sonra yurt dışına taşınan Dinçöz, geçtiğimiz haftalarda çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile dünyaevine girdi.

Evliliğin ardından müzik kariyerine geri dönen Dinçöz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



Son olarak sAltın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kostümünü paylaşan Dinçöz, Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle kendine hayran bıraktı.



Dinçöz'ü görenler, 'Bir döndü, pir döndü' yorumunda bulundu.

