Petek Dinçöz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sanatçının sevenleri ve takipçileri söz konusu paylaşıma çok sayıda beğeni gönderdi. Ünlü şarkıcının paylaşımının ardından Petek Dinçöz boşanıyor mu? Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

PETEK DİNÇÖZ BOŞANIYOR MU?

Petek Dinçöz, 2014 'te evlendiği Serkan Kodalıoğlu ile ayrılıyor.

Petek Dinçöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Serkan Kodaloğlu ile anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

PETEK DİNÇÖZ İLE SERKAN KODALOĞLU BOŞANIYOR MU?

Petek Dinçöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de doğdu.

Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızları olan Dinçöz, babasını çocukken kaybetmiştir.

Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production/ Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilmiştir. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil oldu. Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

SERKAN KODALOĞLU KİMDİR?

Serkan Kodaloğlu, 1974 yılında dünyaya geldi.

İş Adamı Serkan Kodaloğlu bir mağazalar zincirinin yönetim kurulu başkanı’dır.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile evli olan başarılı iş adamı Serkan Kodaloğlu aslen Isparta’lıdır.

Serkan Kodaloğlu'nun Petek Dinçöz ile evliliğinden 2015 doğumlu İrfan Aslan Kodaloğlu isminde bir oğlu vardır. Çift 7 Temmuz 2014 yılında evlenmişlerdir.

