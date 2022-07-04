Petek Dinçöz'den sırt dekolteli poz

Teşekkürler, Hasta Ettin gibi şarkılarla dinleyicilerin aklına kazınan Petek Dinçöz geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla gündeme gelmişti. 42 yaşındaki isim cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

SIRT DEKOLTESİYLE MEST ETTİ

2014'te hayatını birleştirdiği Serkan Kodaloğlu ile 2022'de birlikteliğini sonlandırdı.

Dinçöz son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Derin sırt dekolteli pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Petek Dinçöz kariyeri boyunca çok sayıda müzik çalışmasına imza attı.

İşte Petek Dinçöz'ün Instagram pozları...





