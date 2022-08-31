Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Petek Dinçöz son zamanlarda özel hayatıyla gündemde. Üçüncü defa dünya evine giren Dinçöz, sosyal medya pozlarıyla da ilgi çekiyor.

PARMAK UÇLARINDA POZ VERDİ

42 yaşındaki Petek Dinçöz Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Deniz kenarında parmak uçlarında poz veren Dinçöz, takipçilerinden tam not aldı.

Şarkıcı, manken ve oyuncu olan Dinçöz, kariyeri boyunca birçok çalışmaya imza attı.

Müzik kariyerinin yanı sıra ekran önünde film, dizi ve programlarda da boy gösterdi.

Dinçöz'ün Serkan Kodaloğlu ile evliliğinden İrfan Aslan Kodaloğlu adında çocuğu bulunuyor.





