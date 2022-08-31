MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

31.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz Hasta Ettin, Teşekkürler, Sandım ki gibi parçalarla akıllara kazındı. Geçtiğimiz günlerde Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Hamilelik iddialarını yalanlayan Petek Dinçöz, bu defa deniz kenarından verdiği pozla adından söz ettirdi.

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Petek Dinçöz son zamanlarda özel hayatıyla gündemde. Üçüncü defa dünya evine giren Dinçöz, sosyal medya pozlarıyla da ilgi çekiyor.

PARMAK UÇLARINDA POZ VERDİ

42 yaşındaki Petek Dinçöz Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Deniz kenarında parmak uçlarında poz veren Dinçöz, takipçilerinden tam not aldı.

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Şarkıcı, manken ve oyuncu olan Dinçöz, kariyeri boyunca birçok çalışmaya imza attı.

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Müzik kariyerinin yanı sıra ekran önünde film, dizi ve programlarda da boy gösterdi.

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Dinçöz'ün Serkan Kodaloğlu ile evliliğinden İrfan Aslan Kodaloğlu adında çocuğu bulunuyor.

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

Petek Dinçöz deniz kenarında parmak uçlarında poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konser veren sanatçı sahneden düştü! Hastaneye kaldırıldıKonser veren sanatçı sahneden düştü! Hastaneye kaldırıldı
Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu! "Beni İdo kurtardı"Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu! "Beni İdo kurtardı"
"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz evlilik yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

SON DAKİKA | Emekli promosyonunda son gün! Elinizi çabuk tutun: Saat 17’ye kadar vaktiniz var…

SON DAKİKA | Emekli promosyonunda son gün! Elinizi çabuk tutun: Saat 17’ye kadar vaktiniz var…

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

Akılalmaz soru şaşkına çevirdi! "Baldızımla ilişkim oldu! Sonra ablasıyla... Şimdi de..."

Akılalmaz soru şaşkına çevirdi! "Baldızımla ilişkim oldu! Sonra ablasıyla... Şimdi de..."

Tepki çeken paylaşım! 'Komik değil delirdin artık'

Tepki çeken paylaşım! 'Komik değil delirdin artık'

İlginizi Çekebilir

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.