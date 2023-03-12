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Petek Dinçöz göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti

12.03.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serkan Kodaloğlu'dan boşandıktan kısa süre sonra yeniden evlenen Petek Dinçöz ülkeye geri dönmüş ve sahneye çıkmaya başlamıştı. Dinçöz son sahnesinde göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti. Şarkıcıyı görenler "Hep güzelsin" yorumlarında bulundu.

Petek Dinçöz göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti

Serkan Kodaloğlu'dan boşandıktan kısa süre sonra oğlu İrfan Aslan ile ABD'nin Miami kentine yerleşen Petek Dinçöz ardından evlilik kararı almıştı.

Nida Büyükbayraktar ile ani bir kararla evlenince Türkiye'ye dönen Dinçöz sahnelere de döndü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı sahnede de cesur tercihler yapıyor.

Dinçöz son olarak göbeğini kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti.

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Petek Dinçöz'ü görenler "Hep güzelsin" yorumları yaparken kimi takipçiler de "Estetik yüzünden mimiğin bile yok" yorumlarında bulundu.

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Petek Dinçöz serkan kodaloğlu

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