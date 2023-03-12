Petek Dinçöz göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti

Serkan Kodaloğlu'dan boşandıktan kısa süre sonra oğlu İrfan Aslan ile ABD'nin Miami kentine yerleşen Petek Dinçöz ardından evlilik kararı almıştı.

Nida Büyükbayraktar ile ani bir kararla evlenince Türkiye'ye dönen Dinçöz sahnelere de döndü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı sahnede de cesur tercihler yapıyor.

Dinçöz son olarak göbeğini kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti.

Petek Dinçöz'ü görenler "Hep güzelsin" yorumları yaparken kimi takipçiler de "Estetik yüzünden mimiğin bile yok" yorumlarında bulundu.



