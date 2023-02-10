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  4. Petek Dinçöz koruyucu aile olacağını açıklamıştı! "Reklam yapıyorsun" diyenlere sert yanıt verdi

Petek Dinçöz koruyucu aile olacağını açıklamıştı! "Reklam yapıyorsun" diyenlere sert yanıt verdi

10.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz eşiyle beraber, depremde kimsesiz kalmış bir çocuğun koruyucu ailesi olmak istediğini sosyal medya hesabından paylaşmış ve bu paylaşımına resmi kurumları eklemişti. Paylaşımın ardından takipçilerinden 'reklam' diye geri bildirim alan Dinçöz o iddialara sert yanıt verdi.

Petek Dinçöz koruyucu aile olacağını açıklamıştı! "Reklam yapıyorsun" diyenlere sert yanıt verdi

Kahramanmaraş ve diğer 10 ili etkileyen büyük depremin ardından, kimsesiz kalan çocuklar için koruyucu aile başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Koruyucu aile olmak isteyen ve bunu paylaşan ünlülerden biri de Petek Dinçöz oldu. Takipçilerinden tepki alan Dinçöz, "İnsanlıktan nasibinizi almamışsınız" dedi. İşte detaylar...

KORUYUCU AİLE OLMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Petek Dinçöz koruyucu aile olma dileklerini ilk olarak, "Eşim Nisa Büyükbayrakdar ve ben (Petek Dinçöz) depremde kimsesiz kalmış bir çocuğumuzun koruyucu ailesi olmak ve bu sorumluluğu almak istiyoruz." sözleriyle ifade etti.

Petek Dinçöz koruyucu aile olacağını açıklamıştı!

"İNSANLIKTAN NASİBİNİZİ ALMAMIŞSINIZ"

Bunun üzerine takipçileri, Dinçöz'ün reklam yaptığına dair yorum yaptı. Dinçöz ise yeni bir açıklama yaparak şu ifadeler kullandı: "Herkese merhabalar. Bu günlerde bile insanlıktan nasibinizi almamışsınız ki kötü yorumlar yapıyorsunuz (reklam diye)... e-Devlet'ten ikametgahım eşimle ayrı yerlerde gözüktüğü için başvurumu tamamlayamıyorum ve benim sayfam olduğu için de buradan hızlı çözüme gittim, yarın da eksiklikleri tamamlayıp e-Devlet'ten başvuracağız." dedi.

Petek Dinçöz koruyucu aile olacağını açıklamıştı!

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