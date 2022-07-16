Petek Dinçöz Miami'ye yerleşme sebebini açıkladı

2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu nikah masasına oturan Petek Dinçöz, Aslan adını verdikleri oğullarını 4 Ağustos 2017'de kucağına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanan çiftten Petek Dinçöz, oğlu ile birlikte Amerika'ya yerleşti.

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Petek Dinçöz, oğluyla birlikte alışveriş turuna çıktıklarını ifade etti. Dinçöz, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Dinçöz, Amerika'ya yerleşmesiyle ilgili olarak, "Miami'ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım. Her şeyim onun üzerine kurulu. Bir ayağımız yine Türkiye'de olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki sürprizlere açık olun. Güzel işlerle döneceğim" şeklinde konuştu.

