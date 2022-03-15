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Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu kimdir? Serkan Kodaloğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

15.03.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu, ünlü sanatçının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Petek Dinçöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi ile anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını ifade etti. Peki Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu kimdir? Serkan Kodaloğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu kimdir? Serkan Kodaloğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu boşanıyor. Petek Dinçöz ayrılık haberini Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu. Söz konusu paylaşımı yorumlara kapatan ünlü şarkıcı ve eşi gündem oldu. Peki Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu kimdir? Serkan Kodaloğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Konuya ilişkin detaylar ve Kodaloğlu'nun hayatı ve biyografisi haberimizde...

PETEK DİNÇÖZ'ÜN EŞİ SERKAN KODALOĞLU KİMDİR?

Serkan Kodaloğlu, 1974 yılında dünyaya geldi.

İş Adamı Serkan Kodaloğlu bir mağazalar zincirinin yönetim kurulu başkanıdır.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile evli olan başarılı iş adamı Serkan Kodaloğlu aslen Ispartalıdır.

Serkan Kodaloğlu'nun Petek Dinçöz ile evliliğinden 2015 doğumlu İrfan Aslan Kodaloğlu isminde bir oğlu vardır. Çift 7 Temmuz 2014 yılında evlenmişlerdir.

Petek Dinçöz boşanıyor mu?

SERKAN KODALOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

48 yaşındaki ünlü iş insanı Serkan Kodaloğlu, Ispartalıdır.

SERKAN KODALOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu bir mağazalar zincirinin yönetim kurulu başkanıdır.

Petek Dinçöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

Petek Dinçöz boşanıyor mu?

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