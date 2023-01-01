Petek Dinçöz yılbaşı gecesi göğüs dekoltesiyle olay oldu! Paylaşımı yorumlara kapadı

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile Mart 2022'de anlaşmalı olarak boşanan Petek Dinçöz, ayrılık sonrası bir süre hayatına Amerika'da devam etti.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girip yeniden müziğe döndü.

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Dinçöz, yeni yıl için iddialı bir kıyafet seçerek gündem oldu. Kendisine "Buzlar kraliçesi" dieyn Petek Dinçöz Tolga Çam imzalı elbisesiyle göğüslerini sergiledi.

Dinçöz'ün yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı. Şarkıcı paylaşımlarını ise yorumlara kapadı.





