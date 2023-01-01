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Petek Dinçöz yılbaşı gecesi göğüs dekoltesiyle olay oldu! Paylaşımı yorumlara kapadı

01.01.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşandıktan sonra Miami'ye gidip jet hızında dönerek çocukluk aşkıyla evlenen Petek Dinçöz sahnelere de döndü. Petek Dinçöz yılbaşı gecesi için ise göbeğine kadar gelen dekoltesiyle göğüslerini sergilemekten çekinmedi. Dinçöz'ü görenler yüzündeki değişime de şaşırdı.

Petek Dinçöz yılbaşı gecesi göğüs dekoltesiyle olay oldu! Paylaşımı yorumlara kapadı

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile Mart 2022'de anlaşmalı olarak boşanan Petek Dinçöz, ayrılık sonrası bir süre hayatına Amerika'da devam etti.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girip yeniden müziğe döndü.

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Dinçöz, yeni yıl için iddialı bir kıyafet seçerek gündem oldu. Kendisine "Buzlar kraliçesi" dieyn Petek Dinçöz Tolga Çam imzalı elbisesiyle göğüslerini sergiledi.

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Dinçöz'ün yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı. Şarkıcı paylaşımlarını ise yorumlara kapadı.

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Son paylaşımıyla herkesi şaşırttıSon paylaşımıyla herkesi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz serkan kodaloğlu gecesi

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