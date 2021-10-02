YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te başladı

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te başladı

02.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te başladı

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) organizasyonuyla başladı.

Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda, 27 araç ve 54 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, orman etabıyla start aldı.

Ekipler ilk gün 11,6 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçtikten sonra ilk günü tamamlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya, gazetecilere, idari ve teknik kontrollerin ardından yarışların başladığını ifade ederek, "Şampiyonayı 6 ayakla tamamlıyoruz. Gayet keyifli geçiyor. Her şey güzel, herkes memnun." dedi.

Takımlar yarın ikili kalkış formatındaki seyirci etabını 3 kez geçtikten sonra düzenlenecek ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...
Gece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldıGece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldı
Karabük'te demir çelik fabrikasındaki iş kazasında bir işçi yaralandıKarabük'te demir çelik fabrikasındaki iş kazasında bir işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 2 Ekim Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:44
İkindi
16:00
Akşam
18:38
Yatsı
19:57
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.