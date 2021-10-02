Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te başladı

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) organizasyonuyla başladı.
Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda, 27 araç ve 54 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, orman etabıyla start aldı.
Ekipler ilk gün 11,6 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçtikten sonra ilk günü tamamlayacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya, gazetecilere, idari ve teknik kontrollerin ardından yarışların başladığını ifade ederek, "Şampiyonayı 6 ayakla tamamlıyoruz. Gayet keyifli geçiyor. Her şey güzel, herkes memnun." dedi.
Takımlar yarın ikili kalkış formatındaki seyirci etabını 3 kez geçtikten sonra düzenlenecek ödül töreniyle organizasyon sona erecek.
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