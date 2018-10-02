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Petr Cech 1 ay yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.10.2018 21:49 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech, sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek.

Petr Cech 1 ay yok

Arsenal Kulübü, geçen hafta Watford'a karşı 2-0 kazanılan lig maçının ilk yarısında kale vuruşu kullandığı sırada sol bacağından sakatlanan Cech'in bir ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Çek futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden 36 yaşındaki Cech, bu sezon Arsenal'ın kalesini 7 maçta korudu.

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Petr Cech arsenal

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