Petr Cech 1 ay yok

Arsenal Kulübü, geçen hafta Watford'a karşı 2-0 kazanılan lig maçının ilk yarısında kale vuruşu kullandığı sırada sol bacağından sakatlanan Cech'in bir ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Çek futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden 36 yaşındaki Cech, bu sezon Arsenal'ın kalesini 7 maçta korudu.
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi
Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!
Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!
Ne yaptın Ronaldo!
Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok tepki
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum