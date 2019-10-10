Petr Cech yeni bir kariyere başladı

Gençken Çekya'da bu sporu yaptığını belirten Petr Cech, Guildford Phoenix ile maç yapma şansı elde ettiği için keyifli olduğunu kulübün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada dile getirdi. Takımın genç olduğuna değinen ünlü kaleci, yeterince maç kazanıp takımın hedeflerine ulaşabilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Eski hokey oyuncusu ve kulübün baş antrenörü Milos Melicherik, Petr Cech'in takıma katılmasına dair mutlu olduğunu dile getirirken, Cech'in hızlı geliştiğini ve bu hafta sonu oynanacak maçta onu izlemek için heyecanlı olduğunu da ifade etti.

Petr Cech'in kariyeri boyunca dörder kez Premier Lig ve FA Cup, üç kez Lig Kupası, birer kez Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başarıları bulunuyor.

