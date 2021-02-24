Petrescu dönemi kısa sürdü

Hes Kablo Kayserispor’daki görevinden ayrılan Rumen teknik direktör Dan Petrescu sadece 8 maçta görev yapabildi.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile ilişiğini kesen teknik direktör Dan Petrescu 8 maça çıktı. Ligin 17.haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında göreve başlayan Petrescu, 8 maçta görev yaptı. Kayserispor, Petrescu yönetiminde 2 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti. Rakip filelere 6 gol atan Kayserispor kalesinde ise 9 gol gördü. Kayserispor’un Petrescu ile çıktığı maçlar ve skorları şöyle:

Gaziantep FK-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Başakşehir 2-0

Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-1

Erzurumspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Ankaragücü 0-0

Sivasspor-Kayserispor 2-0

