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Petrescu dönemi kısa sürdü

24.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Petrescu dönemi kısa sürdü

Hes Kablo Kayserispor’daki görevinden ayrılan Rumen teknik direktör Dan Petrescu sadece 8 maçta görev yapabildi.Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile ilişiğini kesen teknik direktör Dan Petrescu 8 maça çıktı.

Hes Kablo Kayserispor’daki görevinden ayrılan Rumen teknik direktör Dan Petrescu sadece 8 maçta görev yapabildi.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile ilişiğini kesen teknik direktör Dan Petrescu 8 maça çıktı. Ligin 17.haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında göreve başlayan Petrescu, 8 maçta görev yaptı. Kayserispor, Petrescu yönetiminde 2 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti. Rakip filelere 6 gol atan Kayserispor kalesinde ise 9 gol gördü. Kayserispor’un Petrescu ile çıktığı maçlar ve skorları şöyle:
Gaziantep FK-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Başakşehir 2-0
Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
Kasımpaşa-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Alanyaspor 1-1
Erzurumspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Ankaragücü 0-0
Sivasspor-Kayserispor 2-0

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