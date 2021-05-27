Petrol keşfi Kırklareli'nde sevinçle karşılandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte petrol keşfedilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol keşfiyle ilgili açıklamasının pek çok açıdan önemli olduğunu belirtti.

Kırklareli'nin pek çok değeri ile Türkiye'ye katma değer üretmeye devam ettiğinin altını çizen Bilgin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada petrol keşifleriyle ilgili müjdeler verdi. Bu kuyulardan birine de biz ev sahipliği yapıyoruz. Kırklareli'ndeki 1 kuyuda petrol keşfi haberi başta Kırklarelili vatandaşlarımız olmak üzere milletimizi sevindirmiştir." diye konuştu.

Bilgin, şunları söyledi:

"Kırklareli, tarım, hayvancılık, doğa ve deniz turizmi yanı sıra enerji anlamında da ülkeye katkılar sunmaya devam ediyor. Malumunuz Türk Akım geçiş güzergahındaki şirin kentimiz bu kez de önemli bir enerji ürünü petrolle adından söz ettirmeye başarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in de ayrıntılarını verdiği bölgede çalışmalar devam etmektedir. İnşallah keşiflerin sayısı artar, kuyulardan elde edilen petrolün miktarı çoğalır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Pek çok alanda olduğu gibi ülkemiz enerji üretiminde de söz sahibi olacaktır. Buna inancımız tamdır."