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Petrol Ofisi, deprem bölgesine 100 milyon liralık akaryakıt desteği sağlayacak

09.02.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol Ofisi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin olduğu bölgelere, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi için 100 milyon liralık akaryakıt desteği sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 milyon litrelik akaryakıt, bu bölgelerdeki 10 akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemiyle kademeli olarak AFAD'ın bedelsiz kullanımına sunuluyor.

Şirket AFAD'a yönelik duyurduğu 100 milyon değerindeki 5 milyon litrelik akaryakıt desteğinin yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarında hayati önem taşıyan ulusal ve uluslararası uçak yardımlarının kesintisiz devam edebilmesi için de tüm altyapısını seferber etti.

Açıklamaya göre, bugüne kadar 140 yardım uçağına 1,5 milyon litre akaryakıtın tedariki için Mersin Limanı'nda üç ayrı gemisini de devreye alan Petrol Ofisi Grubu, Adana ve Gaziantep'te yer alan hava ikmal merkezleriyle bölgedeki yardım uçakları trafiğinin 24 saat sorunsuz ilerlemesi için çalışıyor.

Petrol Ofisi'nin felaketin ilk anından itibaren tüm kaynakları seferber ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizi derinden sarsan bu zor günlere katkı sağlamak boynumuzun borcu. Tüm kamu kuruluşlarıyla el birliği ile hareket ediyor, bölgedeki bayi ve bölge operasyonumuzun koşulsuz desteği ile kesintisiz akaryakıt ikmali için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda AFAD'a sunduğumuz bu desteğin arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına can suyu olmasını ümit ediyoruz. Afet bölgesindeki hava yardımı, karasal arama kurtarma operasyonlarının önüne geçen zorlu iklim koşulları nedeniyle hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede Petrol Ofisi olarak Türkiye genelinde hava, kara ve deniz taşımacılığındaki tüm operasyonlarımızı afet bölgesine hizmet edecek şekilde yapılandırdık. Bu zor günleri geride bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt petrol ofisi

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