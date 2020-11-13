Petrol Ofisi, Müşteri Deneyimi Endeksi’nde en iyi akaryakıt markası seçildi

Petrol Ofisi, Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi araştırmasındaki yüksek memnuniyet oranı ile, Müşteri Deneyimi Ödülleri'20 – CX Index Turkey'de akaryakıt sektörünün "En İyi" markası oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri gözünden, müşteri deneyimi olgunluk düzeylerinin ölçümlendiği araştırmada, 15 bin 73 marka değerlendirmeye alınırken, 12 farklı bölgede 5 bin 300 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmeleri yapıldı ve kullanıcılar tarafından 15 farklı sektörde Türkiye'nin en çok beğenilen ve güvenilen markaları belirlendi.

Buna göre, iletişim, ürün-hizmet, kolaylık, fedakarlık, güven, empati, değer ve tekrar kullanım gibi 10 ayrı kriter üzerinden yapılan puanlamada Petrol Ofisi en yüksek puanı alarak, Müşteri Deneyimi Ödülleri'20 – CX Index Turkey'de akaryakıt sektörünün en iyi firması seçildi.

Markalarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen online etkinlikte konuşan Petrol Ofisi Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Beril Alakoç, müşteri deneyiminin, pazarlama alanında artık fark yaratan en kritik konu olduğunu belirterek, "Marka amacı ile örtüşen bir müşteri deneyimi ve uçtan uca tüm şirket çalışanlarının, paydaşlarının bu konuyu benimsemesi, sürdürülebilir, sağlıklı bir büyüme için artık elzemdir." ifadelerini kullandı.