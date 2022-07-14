Petshoplarda evcil hayvan satışının yasaklanması hayvanseverleri mutlu etti

EDİRNE (AA) - Geçen yıl kabul edilen ve 1 yıllık geçiş süreci verilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında evcil hayvan satışları internet üzerinden veya katalogla yapılacak.

Kanun uyarınca bugünden itibaren petshoplarda kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak. Petshoplarda yasak kapsamındaki kedi ve köpek gibi hayvanları bulunduranlara hayvan başına 2 bin 43 lira para cezası uygulanacak.

Kırklareli Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, AA muhabirine, kanunun son derece önemli olduğunu söyledi.

Esen, hayvanların artık satılık bir eşya gibi görülmemesi için önemli bir adım atıldığını, kendilerinin de bunu desteklediğini belirtti.

Kedi ve köpeklerin de birer canlı olduklarının unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Esen, "Hayvanseverler olarak bu kararı uzun süredir bekliyorduk. Bu kararın alınması son derece önemli. Bundan sonra hayvanlara karşı işlenen suçların da cezalandırılması için yeni kararlar alınmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- Edirne

Edirne Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, uygulamaya giren yasanın sevindirici olduğunu söyledi.

Petshop sahibi Çağdaş Keskin ise hayvanları koruyacak güzel bir yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kaçak hayvan üretim çiftliklerine yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini dile getiren Keskin, "Yasa hayvanları korumaya yarar ancak merdiven altı çoğaltabileceğini düşünüyorum. Güzel bir yasa ama inşallah merdiven altı ve ruhsatsız satışlar olmaz." dedi.

Keskin, sahipsiz hayvanlara yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini, belediyelerin kısırlaştırma çalışmalarını artırmasını istediklerini ifade etti.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da hayvansever Şebnem İlhan da kedi ve köpeklerin eşya değil birer can olduklarını dile getirdi.

İlhan, kedi ve köpeklerin eşya gibi alınıp satılmalarının doğru olmadığını ifade ederek, "İnsanlar bir an heves edip dükkanlarda hayvanları görünce alıp daha sonra hevesi geçince hayvanları sahipsiz bırakıyor. Petshoplarda kedi ve köpeklerin satışının yasaklanması bizleri çok memnun etti. Denetimlerin daha fazla olması faydalı olacaktır. Gerekirse cezalar da artırılmalıdır." dedi.

Hayvansever Mine Coşkunmeriç ise kedi ve köpeklerin sergilenmesinin ve satışının yasaklanmasının hayvan hakkı savunucularına armağan gibi olduğunu ifade etti.

Her canlının iyi şartlarda yaşamayı hak ettiğinin altını çizen Coşkunmeriç, "Bu gibi güzel gelişmeler için gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğiz. Canlı hayvanların merdiven altı üretimlerinin karşısında durup, ticaretlerini engellemek bizlerin insani ödevi. Canların farkında olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.



