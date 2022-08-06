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Peugeot'dan bazı modellerde geçerli düşük faiz kampanyası

06.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot'dan bazı modellerde geçerli düşük faiz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, SUV 2008, 208 ve 508 modellerinde geçerli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuyor.

Peugeot açıklamasına göre, SUV 2008 modelinde 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ya da 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi fırsatı müşterileri bekliyor.

Peugeot 508 modelinde 100 bin TL için 15 ayda yüzde 0,99; 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. 208 modelinde ise 40 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranlı ya da 65 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

- Ticari araçlarda faizsiz kredi fırsatı

Rifter modeline ise 15 ay vadede 65 bin TL için yüzde sıfır, 130 bin TL için yüzde 1,69 faiz ödeniyor.

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 15 ay vadede 100 bin TL'ye faizsiz, 200 bin TL'ye kadar yüzde 1,69 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.

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