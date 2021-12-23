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Peugeot'nun reklam kampanyasına 3 ödül

23.12.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot'nun reklam kampanyasına 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Peugeot, "Lions of our Time" reklam kampanyasıyla Global Effie Awards ve Kristal Elma organizasyonlarında ödüle layık görüldü.

Peugeot'nun açıklamasına göre, şirket, dünya çapında 55 ülkede, EACA'ya (European Association of Communciation Agencies) üye reklam ajansları dernekleri ve reklamveren dernekleri iş birliğiyle düzenlenen Effie'den ödülle döndü.

Şirket, yarışma kapsamında Open Creative Agency tarafından hazırlanan ve 43 ülkede yayınlanan, markanın yeni logosu ve yeni imajını tüm dünyaya duyuran reklam kampanyası Lions Of Our Time, Global Effie Awards'ta Silver Effie ödülüne layık görüldü.

Bir diğer ödül ise Kristal Elma'dan geldi. Lions Of Our Time reklam kampanyası, yarışmanın "TV & Sinema" kategorisinde Kristal Elma almaya hak kazandı. Aynı reklam, "Entegre Kampanyalar" kategorisinde ise Gümüş Elma aldı.

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