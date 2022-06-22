Peugeot'nun yeni modeli 408 tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen otomobil markalarından Peugeot’nun tasarımıyla öne çıkan yeni modeli 408 tanıtıldı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, marka, yeni 408 modeliyle dinamik silueti ve tasarımıyla dikkati çekiyor. Yeni 408’in tasarımında ilk göze çarpan markanın özgün kedi duruşu marka aidiyetine gönderme yapıyor. Keskin tasarım çizgileriyle birlikte ön tasarım, yeni aslan başlı Peugeot logosuna ev sahipliği yapıyor. Arka tamponun ters kesimi güçlü bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Peugeot 408, 20 inçlik jantlar ve 720 milimetre çapında tekerleklerle güven veriyor. Önde, aslan dişi tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop lambaları gibi detaylar 408'i Peugeot ailesine entegre ediyor.

Peugeot 408, 4.690 milimetre uzunluk ve 2.787 milimetre dingil mesafesiyle birlikte 188 milimetre arka koltuk diz mesafesi sunuyor. 536 litre ile oldukça geniş bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.611 litreye kadar çıkabiliyor. Yeni Peugeot 408, 1.480 milimetre yüksekliği ile tasarım bütünlüğünü korurken, aerodinamik verimliliği de artıyor.

Yeni model, hem sürücü hem de yolculara, sürüş keyfi ve kullanım kolaylığı ile dikkati çeken, aynı zamanda kompakt direksiyon simidi ile sürüş keyfini de destekleyen yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor.

- Gelecek dönemde tamamen elektrikli bir versiyon motor gamına eklenecek

Peugeot, son yıllarda SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 modelleriyle yakaladığı başarıyı, yeni 308 ile sürdürerek her modeliyle sınıfının referans noktası olmayı başardı. Peugeot, yeni 408 ile son derece rekabetçi C segmentindeki ürün çeşitliliğini artırırken, markanın bu sınıftaki başarısını devam ettiriyor. Yeni Peugeot 408, bir otomobilden beklenen tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Yeni Peugeot 408’de sunulan 6 kamera ve 9 radar ile desteklenen sürüş destek sistemleri, daha huzurlu ve güvenli sürüşler sağlıyor. Bu sistemler arasında; Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, öndeki hayvanları, yayaları veya bisikletlileri uzun farda görünmeden önce algılayan ve sürücüyü uyaran "Night Vision" Gece Görüş Sistemi, Uzun Menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 metre) ve geri manevra anında olası bir tehlikeye karşı uyaran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi bulunuyor.

Peugeot 408’i harekete geçirme görevini 180 ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir Hibrit (PHEV) ve 1.2 litrelik PureTech 130 HP benzinli motor üstleniyor. Üç motor seçeneği de 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Gelecek dönemde de tamamen elektrikli bir versiyon motor gamına eklenecek.

Yeni Peugeot 408 tasarımcıları için verimlilik en önemli konulardan biri oldu. Aerodinamik, hafif yapı ve düşük emisyonlu motorlardan oluşan paket, hem hibrit hem de 130 HP benzinli versiyon için oldukça düşük tüketim anlamına geliyor.

- 2023 başında pazara sunulacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, Peugeot olarak hayatın estetik tasarımlarla daha güzel olduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eşsiz görünümü, yenilikçi tasarım dili ve benzersiz zarafeti ile yeni 408, Peugeot markasının felsefesinin ve yaratıcılığının mükemmel bir ifadesi. Her açıdan göz alıcı olan yeni Peugeot 408, sürüş keyfi ararken gelenekselden kurtulmak isteyen otomobil tutkunları için tasarlandı. Peugeot'nun yüksek verimlilik seviyesi ile üst düzey dijital deneyim sunan gelişmiş teknolojik standartları ve ayrıca sezgisel sürüş keyfini bünyesinde barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni Peugeot 408, 2023 yılının başında pazara sunulacak. Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa'nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin'deki Chengdu fabrikasında üretilecek.

Yeni Peugeot 408, obsession mavi, titanyum gri, tekno gri, elixir kırmızı, sedef beyaz ve inci siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretilecek.

