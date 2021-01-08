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‘Peygamberimiz ve çocuk’ temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar

08.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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‘Peygamberimiz ve çocuk’ temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar

Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Peygamberimiz ve çocuk" temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Dr.

Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Peygamberimiz ve çocuk" temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı tarafından verildi.
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Şiir okulda’ projesi kapsamında öğrencilerin şiir sanatına ilgi duymalarını sağlamak, düşünce zarafetini geliştirmek, Peygamber sevgisini pekiştirmek amacıyla il genelinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak “Peygamberimiz ve çocuk” temalı şiir yazma yarışması düzenlendi.
Ortaokul öğrencileri arsasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri 08 Ocak 2021 Cuma günü müdürlük binasında düzenlenen törenle il Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı tarafından verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Edirne İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yarışmaya katılım gösteren, derece alan tüm öğrencileri, ailelerini, öğretmenlerini tebrik edip başarılarının aratarak devamı dileklerinde bulundu ve öğrencilere başarı belgeleri ile hediyelerini takdim etti.
Dereceye giren öğrenciler ise şöyle; “Birinci: Zeynep Daysal - Edirne Gazi Osman Paşa Ortaokulu, ikinci: Fatma Şevval Karson - Edirne Akmercan İmam Hatip Ortaokulu, üçüncü: Beyza Bayar - Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu.”

‘Peygamberimiz ve çocuk’ temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar

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