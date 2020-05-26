"Peygamberler şehri" Kovid-19 sonrası misafirlerini bekliyor

EŞBER AYAYDIN - "Peygamberler şehri" olarak da anılan, 2019'da "Göbeklitepe Yılı" sayesinde turizmde "altın dönemini" yaşayan Şanlıurfa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci kapsamında açılacak turizm sezonunda misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Konuklarına kültür ve inanç turizmini bir arada sunan Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi birçok önemli noktayı gezme imkanı sunuyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tadıyor.

Geçen yıl turizmde hareketli günler yaşayan, 1 milyon 100 bini konaklamalı 5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa, dünyada etkisini gösteren Kovid-19 nedeniyle bir süre misafirlerinden uzak kaldı.