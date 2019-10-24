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Peynirli gözleme tarifi, peynirli gözleme kalori oranı nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 24.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan gözlemeye kim hayır diyebilir ki? Geleneksel tariflerimizden olan gözlemeyi, peynirli iç harç ile hazırladık, tadına doyamadık. Peynirli gözleme tarifi ile hafta sonu kendinize ödül verebilir, güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. İşte peynirli gözleme tarifi ve peynirli gözleme kalori oranı...

Peynirli gözleme tarifi, peynirli gözleme kalori oranı nedir?

Geleneksel lezzetlerimizden olan gözlemeyi, pratik olsun diye teflon tavada pişirdik. Sacda, odun ateşinde pişen gözlemenin yerini tutmaz ama pratik peynirli gözleme tarifimizin de arkasındayız :) Son derece lezzetli olan peynirli gözleme, yapılışıyla da oldukça pratik. İşte peynirli gözleme tarifi.

PEYNİRLİ GÖZLEME TARİFİ İÇİN MALZEMELER:
400 gram beyaz peynir
3 yemek kaşığı tereyağı
Bir fincan süt
2 adet yufka
Bir adet yumurta

PEYNİRLİ GÖZLEME YAPILIŞI:
İlk olarak beyaz peyniri rendeleyin.
Yumurtayı bir kaseye kırın ve süt ile karıştırarak çırpın.
Yufkaları ikiye kesin.
İlk yufkanın içine hazırladığınız sütlü harçtan sürün ve içine rendelediğiniz peynirden koyun.
Sonrasında yufkayı katlayarak kapatın.
Oda sıcaklığındaki tereyağını yufkanın iki yüzüne de sürün ve teflon tavada kızarana kadar pişirin.

PEYNİRLİ GÖZLEME KALORİ ORANI NEDİR?
Bir adet gözleme 524 kaloridir.

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