Peynirli gözleme tarifi, peynirli gözleme kalori oranı nedir?

Geleneksel lezzetlerimizden olan gözlemeyi, pratik olsun diye teflon tavada pişirdik. Sacda, odun ateşinde pişen gözlemenin yerini tutmaz ama pratik peynirli gözleme tarifimizin de arkasındayız :) Son derece lezzetli olan peynirli gözleme, yapılışıyla da oldukça pratik. İşte peynirli gözleme tarifi.

PEYNİRLİ GÖZLEME TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

400 gram beyaz peynir

3 yemek kaşığı tereyağı

Bir fincan süt

2 adet yufka

Bir adet yumurta

PEYNİRLİ GÖZLEME YAPILIŞI:

İlk olarak beyaz peyniri rendeleyin.

Yumurtayı bir kaseye kırın ve süt ile karıştırarak çırpın.

Yufkaları ikiye kesin.

İlk yufkanın içine hazırladığınız sütlü harçtan sürün ve içine rendelediğiniz peynirden koyun.

Sonrasında yufkayı katlayarak kapatın.

Oda sıcaklığındaki tereyağını yufkanın iki yüzüne de sürün ve teflon tavada kızarana kadar pişirin.

PEYNİRLİ GÖZLEME KALORİ ORANI NEDİR?

Bir adet gözleme 524 kaloridir.



