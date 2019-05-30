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PFDK 6 Süper Lig ekibine ceza verdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

PFDK 6 Süper Lig ekibine ceza verdi

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK, Trabzonspor'a 230 bin, Bursaspor'a 200 bin, Çaykur Rizespor'a 140 bin, Evkur Yeni Malatyaspor'a 53 bin 500, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 20'şer bin lira para cezası uyguladı.

Kurulun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki müsabaka için bloke ettiği de paylaşıldı.

TAMER TUNA VE MUSTAFA KAPLAN'A 1'ER MAÇ MEN

PFDK, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ı 1'er maç men cezasına çarptırdı.

İki teknik adama da sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul ayrıca, ligin 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan müsabakada kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho'ya 2 maç men cezası verdi.

Öte yandan PFDK, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti. Kurul, Hatayspor ve Osmanlıspor'a para cezası, Gazişehir Gaziantepli bazı taraftarlara da tribüne giriş yasağı cezaları uyguladı.

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